Ein Auto ist am Sonntagabend in Chemnitz-Rottluf in ein Wohnhaus gefahren. Wie die Polizei mitteilte, war der Pkw in einer Kurve von der Straße abgekommen. Der Wagen durchbrach einen Zaun, fuhr eine Böschung hinunter und knallte in die Wand eines Mehrfamilienhauses.