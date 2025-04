Eine Autofahrerin hat am Freitagabend in Chemnitz einen Hund angefahren und tödlich verletzt. Die 39-Jährige sei an einer Kreuzung einem Auto ausgewichen, der vor ihr beim Abbiegen hielt, so die Polizei. Sie sei dabei mehrmals auf den Gehweg gefahren. Zwei Passanten seien zur Seite gesprungen und dabei gestürzt. Der 50 Jahre alte Mann und die 47 Jahre alte Frau wurden nach Angaben der Polizei leicht verletzt. Der Hund der beiden sei vom Auto erfasst und getötet worden.