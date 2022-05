Chemnitz hat am Wochenende ein Tuningtreffen mit mehr als 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern erlebt. Alles, was Schrauberinnen und Schrauber aus normalen Fahrzeugen herausholen können, war zu sehen. Eingeladen hatte der "Fordschritt Society"-Tuningclub. Dessen Sprecherin Antonia Süß freut sich, dass so viele Teilnehmer zum Treffen gekommen sind. "Wir sind alle vernetzt über Social Media, auch über die Clubgrenzen hinweg." Außerdem stehe das Treffen unter dem Motto "Gemeinsam stark gegen Markenhass". Was Süß damit bezwecken will? "Dadurch ist jeder hier willkommen, ganz gleich welche Fahrzeugmarke sein Favorit ist."