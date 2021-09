Von heute an wird die Fahrbahn auf der Autobahn 4 bei Chemnitz Richtung Dresden erneuert. Die Bauarbeiten finden zwischen den Anschlussstellen Chemnitz-Mitte und Chemnitz-Glösa auf rund 1,9 Kilometern statt, wie die bundeseigene Autobahn GmbH angekündigt hat. In allen Bauphasen soll der Verkehr zweispurig an den Baustellen vorbeigeführt werden. Ende Oktober - so sieht es der Plan vor - sollen diese Arbeiten abgeschlossen sein. Die Kosten dafür sollen bei rund 2,1 Millionen Euro liegen.