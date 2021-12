Trotz des in der aktuellen sächsischen Corona-Notverordnung vorgegebenen Böllerverbots im öffentlichen Raum werden in Chemnitz über den Jahreswechsel öffentliche Automaten verschlossen. Seit Dienstag werden die städtischen Parkscheinautomaten sowie die etwa 40 Ticketautomaten der Chemnitzer Verkehrsbetriebe CVAG gesichert. Die Ausgabeklappen werden bis Anfang Januar verriegelt, damit keine Knallkörper darin gezündet werden können. Das habe in der Vergangenheit oft zu starken Beschädigungen geführt, heißt es in einer Mitteilung der CVAG.

Fahrscheine können trotzdem gekauft werden

Ab dem 3. Januar 2022 sollen die Automaten schrittweise wieder in Betrieb genommen werden. Tickets für den Nahverkehr gibt es in dieser Zeit während der Öffnungszeiten im Mobilitätszentrum der CVAG an der Zentralhaltestelle sowie in den Verkaufsstellen in der Stadt. Außerdem können Fahrscheine in den Bussen und Bahnen gekauft werden. Tickets können auch über das Handyticket Deutschland, den DB-Navigator oder die App "MRB - Tickets und Infos" gekauft werden.

Kostenloses Parken für Elektroautos wird eingeschränkt

Die Parkscheinautomaten in der Stadt sind bis zum 2. Januar 2022 außer Betrieb. Damit ist das Parken bis dahin kostenlos.

Mit der Wiederinbetriebnahme am 3. Januar 2022 gilt eine neue Regelung für das Parken von Elektroautos. Wie die Stadtverwaltung Chemnitz mitteilt, wird damit ein Stadtratsbeschluss vom November umgesetzt. Demnach sind in der Parkzone I Fahrzeuge mit E-Kennzeichen nur noch für eine Höchstparkdauer von zwei Stunden von der Gebührenpflicht befreit. Für längeres Parken muss ein Parkschein vor Ort gelöst oder das Angebot des Handyparkens genutzt werden. In der Parkzone II gilt die Parkgebührenbefreiung für E-Fahrzeuge weiterhin ganztägig. Elektrofahrzeuge dürfen in der Chemnitzer Innenstadt ab Januar 2022 nur noch zwei Stunden kostenfrei parken. Bildrechte: IMAGO / Martin Bäuml Fotodesign