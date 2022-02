Etwas nervös treffe ich am kleinen Campus der TU Chemnitz an der Erfenschlager Straße ein. Auf dem Programm steht eine Studienteilnahme zum autonomen Fahren. In einem Fahrsimulator. Es soll ja Menschen geben, denen Autofahren Spaß macht. Ich gehöre nicht dazu. Und dann noch unter Beobachtung? Das kann ja was werden.