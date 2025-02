Seit fünf Generationen backt Familie Dippmar in Niederwürschnitz im Erzgebirge Brot, Brötchen und Gebäck in der Bäckerei Walter. Doch um den steigenden Herausforderungen der modernen Backkunst gerecht zu werden, hat Lukas Dippmar, Bäckermeister und Unternehmer, einen neuen Ansatz gewählt. Die Idee: Künstliche Intelligenz (KI) soll das 30-köpfige Team im Arbeitsalltag unterstützen und für mehr Effizienz in der Produktion sorgen.