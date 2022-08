Sicherheit Warum in Einsiedel Schrankenwärter den Bahnübergang bewachen

Hauptinhalt

Schrankenwärter ist ein ausgestorbener Beruf? Von wegen: In Einsiedel an der Bahnstrecke Chemnitz - Aue wird ein Bahnübergang rund um die Uhr von Mitarbeitern im Auftrag der Erzgebirgsbahn überwacht. Das liegt in bahnspezifischen Vorschriften und einer komplizierten Straßenlage in dem Bereich. Die Wärter sollen sicherstellen, dass niemand zwischen den Vollschranken stecken bleibt.