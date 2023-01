An der Bahnstrecke Chemnitz - Leipzig sind im Abschnitt zwischen Bad Lausick und Chemnitz alle Schrankenanlagen an den Bahnübergängen ausgefallen. Die Polizei teilt in ihrem aktuellen Verkehrswarndienst mit, die Schranken öffneten nicht mehr. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge hat es möglicherweise einen Kabeldiebstahl gegeben, der die Störung verursacht hat.



Ortskundige Autofahrer sollten Strecken mit Bahnübergängen meiden und andere Wege fahren. Es müsse mit Stau gerechnet werden. Laut Polizei soll die Störung bis 17 Uhr dauern.



Laut Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn fallen ferner die Regionalexpress-Züge der Linie Leipzig - Chemnitz, betrieben von der Mitteldeutschen Regiobahn, zwischen Burgstädt und Chemnitz aus.