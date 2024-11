Die Stadt Chemnitz, sonst eher stiefmütterlich bei der Bahnanbindung behandelt, soll 2025 wesentlich besser mit Bus und Bahn erreichbar sein. Das teilten der Chemnitzer Oberbürgermeister Sven Schulze, der Chef der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) Jan Kleinwechter und Mathias Korda von Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) bei einem Pressetermin am Dienstag auf dem Chemnitzer Hauptbahnhof mit.

An den Wochenenden zwischen dem 3. Mai und dem 5. Oktober sowie am 18. und 19. Januar und am 29. und 30. November sollen zusätzliche Fernverkehrszüge auf der Strecke Berlin - Chemnitz eingesetzt werden.