Zum 19. Mal haben mehrere Tausend Besucherinnen und Besucher am Sonnabend das Ballonglühen im Küchwald in Chemnitz bestaunt. Zusammen mit dem "Billiantfeuerwerk" gehört es jedes Jahr zu den Höhepunkten des dreitägigen Chemnitzer Ballonfests. Neben Fahrgeschäften und den Heißluftballons locken jedes Jahr auch Fahrgeschäfte und Livemusik viele Gäste in den Küchwald.