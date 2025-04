Kartenzahlung spart Arbeitszeit

Josef Šmída hat im Dezember das Ecklokal am Chemnitzer Brühl als Bar und Raum für Studieren, Arbeiten und Netzwerken eröffnet. Die Kartenzahlung hat für den Barbesitzer viele Vorteile: Sie sei weniger fehleranfällig und die Arbeitszeit, um Bargeld zu zählen, abzurechnen und zur Bank zu schaffen, falle weg. Und auch die Übergabe an den Steuerberater sei viel einfacher. Das Geld sei bereits digital im System, so Šmída. Und er könne gut überblicken, welche Getränke gut angenommen werden, welche weniger und seine Karte entsprechend anpassen.

Bildrechte: MDR/Nora Kilényi

Gäste akzeptieren Kartenzahlung

Laut Josef Šmída finden rund 95 Prozent seiner Gäste die Kartenzahlung in Ordnung. Jeder 20. Gast sei erstmal überrascht, weil er möglicherweise den Verweis am Eingang und in der Speisekarte übersehen hat. "Wir sind cashless, aber wir sind auch inklusiv", sagt der 40 Jahre alte Barchef. Wer beim ersten Besuch nicht darauf vorbereitet war, könne notfalls auch mal bar bezahlen.

Deutschland hinkt hinterher

Der aus Prag stammende Josef Šmída hat 18 Jahre lang für Ministerien, die UN und Non-Profit Organisationen gearbeitet, sowohl in Tschechien als auch in anderen Ländern, wie Argentinien und Moldawien. Bevor er nach Deutschland kam, benötigte er kein Bargeld, einen Drucker hatte er zuvor zwanzig Jahren nicht besessen. Für ihn sei die in manchen Bereichen noch sehr analoge Welt eine Umgewöhnung gewesen.

Sein moderner Stil kommt bei seinen Gästen gut an. Ein Paar im Rentenalter sitzt an einem der Tische. Der Mann sagt, Kartenzahlung sei für ihn viel bequemer, weil er kein Bargeld mitnehmen muss. In seinem Berufsleben habe er eigentlich nie Bargeld dabei gehabt. Seine Frau ergänzt augenzwinkernd: "In anderen Ländern ist das ja schon lange üblich. Wir haben immer ein bisschen Nachholebedarf".

Verbraucherzentrale bestätigt Rechtslage

Bildrechte: MDR/Nora Kilényi

Doch wie ist die Rechtslage in Deutschland? Darf Bargeld einfach abgelehnt werden? Sandy Kühne von der Verbraucherzentrale in Chemnitz sagt, ja: "Einerseits besteht Vertragsfreiheit, andererseits ist man ja auch nicht gezwungen, Verträge zu schließen. Der Euro ist das gesetzliche Zahlungsmittel. In welcher Form der akzeptiert ist, darin ist man aber frei". Wichtig sei aber: Gäste müssten sofort und deutlich erkennen können, dass es diese Bedingung gibt, bevor sie bestellen oder einkaufen, so Kühne.

Seit März zweites Lokal am Brühl mit bargeldlosem Bezahlen