Einer der Sportler auf dem Feld ist Patrick Schubert. "Es ist cool, dass es hier jetzt zwei Plätze und deutlich mehr Körbe gibt", sagt er. Damit meint er vor allem die vier Kinderkörbe auf dem kleineren Platz, die an den Seiten und in einer geringeren Höhe angebracht sind. "So etwas hat in Chemnitz noch gefehlt." Es gebe zwar auch andere Basketballplätze in der Stadt, aber diese seien immer voll und teilweise in einem schlechten Zustand.

Bildrechte: MDR/Anett Linke

Berühmter Basketballplatz in Paris als Vorbild

Ein Sprung zurück. 2019 gibt es im Konkordiapark einen kleinen Basketballplatz mit grauem Asphalt. "Der bisherige Platz war alt und nicht mehr schön zu spielen", sagt Zimpel. Aber die Lage mitten in der Stadt birgt in seinen Augen Potenzial, das über den Sport hinausgeht. Vorbild sei der Pigalle-Platz in Frankreich gewesen. Ein Platz, der nicht nur zum Spielen einlade, sondern auch eine Strahlkraft als eigenständiges Kunstwerk entwickelt habe.

Sechs Jahre von der Idee zum fertigen Platz