Bauarbeiten Straßenbahnen und City-Bahn mit Einschränkungen in Chemnitz unterwegs

Zwei Baustellen in Chemnitz haben in den kommenden Tagen Auswirkungen auf die City-Bahn, Straßenbahnen, Busse und den Autoverkehr. Wie die Chemnitzer Verkehrs-AG (CVAG) mitteilte, werden in den Herbstferien auf der Straße der Nationen mit Einmündung in die Carolastraße die Gleisbögen ausgetauscht. Grund dafür seien verschlissene Gleise. Zudem ist die Straße der Nationen wird in landwärtiger Richtung im Bereich der Einmündung Carolastraße voll gesperrt sein.