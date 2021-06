Viele Autofahrer in Chemnitz sind genervt. Bei einer kleinen Umfrage zeigten sie kein Verständnis für die vielen gleichzeitigen Baustellen in der Stadt. "Zum Kotzen ist das. Nur noch Umleitungen, selbst die Umgehungsstraßen sind gesperrt. Kein Wunder, dass überall Stau ist", sagt einer, bekommt dann doch "Grün" und kann ein paar Meter weiter fahren. Selbst Fußgänger und Radfahrer müssen zum Teil Umwege machen, weil viele Kreuzungen großräumig abgesperrt sind. Ein Rentner, der auf sein Fahrrad schwört, sieht das gelassen. "Ich habe damit kein Problem, weil ich meine Schleichwege habe als Radfahrer. Wobei ich eben auch mal den Fußweg mit benutze." Der 85-Jährige war extra aus dem Heckert-Gebiet in die Stadt geradelt, um Baustellen für seine Freunde und Bekannten zu fotografieren. "Da kann ich das dokumentieren und kann später sagen, 'Also Freunde, jetzt sieht das so und so aus. Könnt ihr euch noch erinnern?'" Bei allem Frust gibt es auch echte Baustellen-Fans in Chemnitz.

Alle Wege führen nach Rom... Nur der Weg aus Chemnitz in die weite Welt ist schwierig. Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich