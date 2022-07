Auf der Autobahn 4 am Kreuz Chemnitz blockieren seit Montagmorgen drei Schwertransporter die Abfahrt Chemnitz-Mitte. Die Lkw haben Rotorblätter für Windkraftanlagen geladen und kommen nicht um die Kurve. Sie stecken in Fahrtrichtung Erfurt fest. Die Autobahn in Richtung Chemnitzer Stadtzentrum ist an der Abfahrt Mitte weiter frei, allerdings ist Richtung Röhrsdorf alles dicht.

Verkehrseinschränkungen wird es durch die Schwerlasttransporte noch bis Ende Juli geben. Betroffen sind die B171 und B174 rund um Marienberg sowie das Chemnitzer Stadtgebiet. Bildrechte: Audiovision Chemnitz