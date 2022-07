Bewährungsstrafe Landgericht Chemnitz ändert Urteil nach Überfall auf jüdisches Restaurant "Schalom"

Nach dem Angriff auf das jüdische Restaurant "Schalom" in Chemnitz im 2018 ist einer der Täter im Herbst 2021 vom Amtsgericht Chemnitz zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft ist gegen das Urteil in Berufung gegangen. Sie hatte eine Gefängnsisstrafe von 13 Monaten ohne Bewährung verlangt. Am Mittwoch fand die Verhandlung vor dem Landgericht Chemnitz statt.