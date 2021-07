Justiz Millionenbetrug mit Platin-Handel - 31-Jähriger in Chemnitz verurteilt

Aufgrund von sieben Fällen der Steuerhinterziehung ist am Freitag ein 31-Jähriger in Chemnitz zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Er hatte Platin an Handelshäuser verkauft und die Umsatzsteuer einbehalten.