Auch Geschäftsführerin Astrid Peiker freut sich über die Auszeichnung. 2013 hatte sie die Führung der Brauerei von ihrer Mutter übernommen. Die derzeitige Lage sieht sie allerdings mit gemischten Gefühlen. "Wir haben 30 Prozent Fassbieranteil von unserem Ausstoß insgesamt", sagt sie. "Und das merken wir natürlich schon sehr, dass uns einfach unsere Kneipen und die Biergärten fehlen." Auch der Absatz auf Festen fehle der Brauerei sehr. "Aber ich muss sagen: Gott sei Dank ist es so, dass die Kunden zu unserem Bier halten, in unserem Betriebsverkauf einkaufen gehen und regional kaufen", so Peiker. "Es hat sich so ein bisschen gewandelt in Coronazeiten, dass die Leute wieder mehr darauf sehen, die hiesige Wirtschaft zu unterstützen."