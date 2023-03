Schon seit Jahrzehnten spielt das Bodybuilding eine wichtige Rolle im Leben von Jens Berthold.

Seit seine Töchter erwachsen sind, ist ihm der Aufstieg in den Amateur-Olymp gelungen.

Für dieses Jahr hat der Bodybuilder auch große Pläne.

Am Mittwoch hat sich Jens Berthold in das Goldene Buch der Gemeinde Neukirchen im Erzgebirge eingetragen. Damit wurde der Bodybuilder, der auch den Titel "Mr. Olympia" trägt, für seine jahrzehntelange Tätigkeit in dem Sport geehrt. Er habe dadurch die Gemeinde Neukirchen ehrenhaft vertreten, heißt es im Buch. Berthold ist erst die achte Person, die sich verewigen durfte.

Motiviert durch Schwarzenegger und ein Disko-Erlebnis

Im Jahr 1992 hat Berthold bei seinem ersten Bodybuilding-Wettbewerb mitgemacht: bei der Sachsenmeisterschaft, wo er den fünften Platz belegte. Mit dem gezielten Kraft- und Ausdauertraining hat er allerdings schon Ende der 1980-er Jahre begonnen: Inspiriert durch sein Idol Arnold Schwarzenegger und durch ein schlimmes Erlebnis in einer Disko, wie er MDR SACHSEN im vergangenen Jahr erzählt hatte. In den 1990-er Jahren standen dann erst einmal sein Beruf und seine Töchter im Vordergrund.

Was ist "Natural Bodybuilding"? Natural Bodybuilding ist als Gegenbewegung zum konventionellen Bodybuilding entstanden. Weiterhin steht der Muskelaufbau im Fokus. Dieser soll aber ausschließlich auf natürliche Weise erfolgen. Das heißt, auf leistungssteigernde Substanzen wie anabole Steroide wird komplett verzichtet. Foodspring-Magazin

Neues Feuer ab 2013

Doch in den 2010-er Jahren ging es dann richtig los, wie er bei der Veranstaltung zu seinen Ehren berichtete. "2013 wurde ich dazu überredet, wieder einen Versuch bei einem Wettkampf zu starten. Als ich auf Anhieb Vizemeister bei der Deutschen Meisterschaft im Natural Bodybuilding wurde, entfachte dieser Erfolg wieder das Feuer in mir. Daraufhin wurde ich zur Weltmeisterschaft nach Paris eingeladen und holte dort den dritten Platz", sagte Berthold.

Jens Berthold trainiert bis zu sechsmal die Woche und hält sich streng an einen Ernährungsplan. Bildrechte: MDR

Aufstieg zu "Mr. Olympia"

Nachdem er sich einen Ernährungsberater an seine Seite geholt hatte, begann schließlich der Aufstieg in den Amateursport-Olymp. 2015 wurde Jens Berthold erstmals Deutscher Meister. Trotz Trainingseinschränkungen während der Corona-Pandemie wurde er im letzten Jahr Europa- und Weltmeister. "Die eiweißreiche Ernährung hat mich sportlich zwar enorm weitergebracht. Der Nachteil ist, dass ich seit acht Jahren jeden Tag dasselbe essen muss, um meine Form zu behalten. Außerdem trinke ich jeden Tag zwei bis drei Liter Kaffee", berichtete Berthold weiter.

Im Herbst 2022 durfte er dann in die USA fliegen, um am Weltcup und bei "Mr. Olympia" der Amateurinnen und Amateure teilzunehmen. Bei den Vorbereitungen traf er im berühmten Gold's Gym in Las Vegas erstmalig seine großen Vorbilder: Arnold Schwarzenegger und Ralf Möller. Als Krönung holte er sich bei beiden Wettkämpfen den ersten Platz. Damit hat er nun alle Titel erworben, die man als Amateur gewinnen kann.

2019 wurde er bereits "Mr. Olympia". Im vergangenen Jahr hat es erneut geklappt. Bildrechte: Jens Berthold Privat

Große Pläne auch für dieses Jahr