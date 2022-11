Gerade erst ist Jens Berthold aus den USA zurück als frisch gekürter "Mr. Olympia" im Natural Bodybuilding. Er kann es immer noch nicht ganz fassen. Der Titel ist die höchste Auszeichnung weltweit für Amateur-Sportler in dieser Disziplin, in der Anabolika und Steroide nicht erlaubt sind. Für den Neukirchener ein Riesenerfolg: "Wenn dann dein Name als letztes aufgerufen wird, da fällt dann die ganze Last von den Schultern." Er sei "nur noch glücklich" gewesen, sagt Berthold.