Bodybuilding Mit Muskelkraft von Neukirchen nach Las Vegas

Der Bodybuilder Jens Berthold aus Neukirchen trainiert täglich bis zu zwei Stunden, um seinen Körper in Form zu halten. Der Sportler will im November nach Las Vegas reisen. Nicht als Tourist, sondern als Teilnehmer des "Mr. Olympia Natural", dem größten Bodybuilding-Wettkampf der Welt. "Ich bin jetzt 53 Jahre alt und trainiere seit mehr als 35 Jahren", sagt Berthold. "Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so gut werde."