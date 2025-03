In Chemnitz ist am Dienstag eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Das hat die Polizei MDR SACHSEN bestätigt. Der 250-Kilo-Sprengkörper wurde demnach bei Bauarbeiten im Stadtteil Alt-Chemnitz entdeckt.

Wie die Stadt am Abend mitteilte, soll die Fliegerbombe am Mittwochvormittag entschärft werden. 3.300 Bewohner sind aufgerufen, bis 9 Uhr ihre Wohnungen zu verlassen. Der Sperrkreis von 1.000 Metern liegt in den Stadtteilen Altchemnitz, Erfenschlag, Reichenhain und Harthau.