Bildrechte: Harry Härtel

Polizei Sperrkreis aufgehoben: Bombenentschärfung in Chemnitz verläuft reibungslos

Hauptinhalt

26. März 2025, 17:43 Uhr

Am Mittwochnachmittag kam die Entwarnung: Die Fliegerbombe in Chemnitz ist unschädlich gemacht. Tausende Menschen können wieder in ihre Häuser zurückkehren. Die Entschärfung hatte sich länger hingezogen als gedacht.