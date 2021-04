In Chemnitz ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Wie das Lagezentrum Sachsen mitteilte, sind der Ortsteil Einsiedel und die Gemeinde Amtsberg betroffen. Um die Bombe, die in der Nähe des Mühlberges liegt, zu bergen, wird am Donnerstag ein Sperrkreis eingerichtet.