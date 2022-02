Kurz nach Ende des Trainings am Freitagabend zerstörte der Sturm "Zeynep" die Trainingshalle des Boxclubs Chemnitz 94. Seitenteile der Wand und Deckenpaneele stürzten in die Halle. Das nachfolgende Sturmtief "Antonia" hat die Situation nun nochmals verschärft, sagt Olaf Leib vom Boxclub. "In der Halle sieht es aus wie auf einem Schlachtfeld. Sie darf nicht mehr betreten werden, weil ständig Sachen herunterfallen. Und der Wind geht ja weiter. Es hört auch nicht auf." Mittlerweile habe man auch die ersten Wasserschäden festgestellt. "Es regnet nun voll herein, von der Seite, aus der der Wind pfeift."

Olaf Leib vom Boxclub Chemnitz 94 hat mittlerweile auch Wasserschäden an den Geräten der Boxer feststellen müssen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK