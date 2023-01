In Chemnitz hat in der Nacht zum Mittwoch eine Autovermietung gebrannt. Wie Thomas Göbel von der Polizeidirektion Chemnitz am Mittwochmorgen berichtete, waren Feuerwehr und Polizei waren kurz nach 1 Uhr zur Neefestraße in gerufen worden. Dort brannte das Bürogebäude der Vermietung.