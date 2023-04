Im Chemnitzer Stadtteil Borna-Heinersdorf sind am Mittwochabend aus noch ungeklärter Ursache ein grundstücksübergreifender Carport mit zwei Fahrzeugen in Brand geraten. Wie die Feuerwehr Chemnitz in der Nacht mitteilte, drohte das Feuer auf zwei Wohnhäuser überzugreifen. Es habe zudem starke Rauchentwicklung gegeben.