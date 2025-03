In Chemnitz Markersdorf sind bei einem Küchenbrand vier Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, erlitt eine 17-Jährige so schwere Verletzungen, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Zu den drei weiteren Verletzten gab es vorerst keine Informationen. Wie es am Nachmittag zu dem Feuer in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus kam, war zunächst unklar.

Bildrechte: Jan Härtel