Nach einem Brand in einem Einfamilienhaus in Chemnitz ist eine tote Person gefunden worden. Das teilte die Rettungsleitstelle mit. Die Polizei bestätigte MDR SACHSEN am Abend die Angaben. Das Haus im Ortsteil Reichenhain war am Mittwochmorgen vollständig niedergebrannt. Die Feuerwehr war bis zum Abend im Großeinsatz.