In Chemnitz haben in der Nacht zum Dienstag vier Schuppen auf einer alten Industriebrache gebrannt. Nach MDR-Reporterinformationen mussten die Kameraden der Feuerwehr am Montag gegen 22 Uhr zu dem Grundstück in Altchemnitz ausrücken. Schon von Weitem war die dunkle Rauchsäule zu sehen. Das Löschen des Feuers war wegen des unwegsamen, zugewachsenen Geländes kompliziert. Einsatzfahrzeuge kamen schwer zur Brandstelle.