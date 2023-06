Entwarnung Großbrand in Chemnitz: Löscharbeiten bei Stahlgießerei dauern an

In einer Gießerei in Chemnitz ist am Freitag ein Feuer ausgebrochen. Wegen des starken Rauches hatte die Regionalleitstelle Ostsachsen eine Gefahrenmeldung herausgegeben. Anwohner wurden dazu aufgefordert, angrenzende Gebäude zu verlassen. Die Evakuierungsmaßnahme wurde inzwischen beendet. Die Löscharbeiten dauern jedoch noch an.