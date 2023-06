In Chemnitz ist am Freitagabend eine Stahlgießerei im Stadtteil Schloßchemnitz in Brand geraten. Wegen des starken Rauchs hatte die Integrierte Regionalleitstelle Ostsachsen am Abend (18:23 Uhr) eine Warnmeldung herausgegeben. Und auch über die Warn-App Nina wurde gewarnt.



Wie ein Sprecher der Stadtverwaltung mitteilte, dauern die Löscharbeiten auch am Samstagmorgen an. Es gebe noch Glutnester sowie weiter eine leichte Rauchentwicklung.