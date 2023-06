In Stollberg im Erzgebirgskreis ist am Sonntagmorgen ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Die Ursache ist nach Angaben der Polizei noch unklar. Aufgrund der starken Rauchentwicklung seien mehrere Bewohner über Drehleitern von den Balkonen gerettet worden. Das Feuer sei unter Kontrolle, dennoch würden zahlreiche Rettungskräfte weiter daran arbeiten, das Gebäude zu evakuieren.