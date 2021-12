In Burgstädt hat es am Mittwochvormittag einen Feuerwehreinsatz in einem Gewerbegebiet gegeben. Dort waren laut Polizei mehrere Container mit Pappe, Papier und Plastik in Brand geraten. Es entstand starke Rauchentwicklung. Gefahr für Anwohner habe aber nicht bestanden, so die Polizei. Die Brandursache ist noch unklar. In welcher Firma das Feuer ausgebrochen war, teilte die Polizei nicht mit.