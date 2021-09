Der Mann, der vergangene Woche bei einem Autounfall in Oberbayern getötet wurde, ist der Besitzer eines kurz zuvor explodierten Hauses. Das habe eine DNA-Analyse ergeben, teilte die Polizei in Ingolstadt mit. Die Ermittler gehen nun davon aus, dass der 55-Jährige für die Explosion in Rohrbach an der Ilm verantwortlich war. Bei der Explosion starb seine Ehefrau.

Identifizierter Mann steckte offenbar hinter Brand in Lugau

Es liege außerdem nahe, dass der Mann für den Wohnungsbrand in Lugau im Erzgebirge verantwortlich sei, sagte eine Sprecherin der Polizei in Chemnitz MDR SACHSEN. Eine leerstehende Wohnung in Lugau gehörte dem Ehepaar und geriet etwa zeitgleich zur Explosion der Doppelhaushälfte in Bayern in Brand. Eine Erklärung gibt es dafür bislang nicht. In der Wohnung in Lugau fand die Polizei eine Gasflasche und Benzinkanister. Mitbewohner in dem Haus wurden bei dem Brand nicht verletzt.

In der Wohnung des in Bayern verbrannten Mannes in Lugau wurden Brandbeschleuniger gefunden. Bildrechte: Niko Mutschmann

Hintergründe der Taten bleiben unklar

Die Hintergründe der Vorkommnisse sind laut Polizei weiterhin unklar. Auch die genaue Ursache der Explosion in Bayern und die Frage, wie die 54-Jährige starb, seien noch offen. Die Ermittler hatten auch in dem Haus in Bayern eine Gasflasche gefunden - wie später ebenfalls in dem Auto. Es bestehe kein Verdacht gegen Dritte.