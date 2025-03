Der Brand mit mehreren Verletzten in einem Mehrfamilienhaus in Chemnitz Markersdorf ist offenbar durch einen Gaskocher ausgelöst worden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Montag mitteilte, wird inzwischen wegen fahrlässiger Brandstiftung im Zusammenhang mit dem Betreiben eines Gaskochers ermittelt.

Bei dem Wohnungsbrand wurden vier Menschen verletzt. Er war nach Angaben der Feuerwehr am Sonntagnachmittag in dem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Markersbach ausgebrochen. Brandort war die Küche einer Wohnung im vierten Obergeschoss. Der Polizei zufolge erlitt eine 17-Jährige so schwere Verletzungen, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Leipzig gebracht werden musste. Die drei weiteren Verletzten im Alter von acht, 40 und 45 Jahren seien in einem örtlichen Krankenhaus medizinisch versorgt worden.