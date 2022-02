Feuerwehrleute in Chemnitz haben mit einer Serie von Mülltonnenbränden zu kämpfen. In der Nacht zu Sonntag standen erneut mehrere Abfallbehälter in verschiedenen Stadtteilen in Flammen. Auch in den Nächten zu Freitag und Sonnabend brannten übers Chemnitzer Stadtgebiet verteilt Mülltonnen. Der Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben jede Nacht auf mehrere Hundert Euro. Die Polizei geht in allen Fällen von Brandstiftung aus.