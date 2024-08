Am frühen Dienstagnachmittag ist auf der A4 bei Chemnitz ein Lkw in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, konnte der Fahrer das Fahrzeug noch auf dem Standstreifen abstellen und sich in Sicherheit bringen. Der Lkw sei mit Koks beladen gewesen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Zugmaschine brannte vollständig, der Anhänger teilweise aus, so die Polizei. Nach Reporterangaben war ein technischer Defekt die Ursache für den Brand.