Eine 21 Jahre alte Frau, die mutmaßlich für mehrere Containerbrände in Chemnitz verantwortlich ist, sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Wie die Polizei mitteilte, wurde sie bereits in eine Justizvollzugsanstallt gebracht. Sie soll in der Nacht zum Dienstag im Heckert-Gebiet mehrere Müllcontainer an zehn Orten in Brand gesteckt haben. Die Polizei konnte die Frau auf frischer Tat stellen. Der Sachschaden geht in die Tausende Euro.