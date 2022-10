In der Zwönitzer Brauerei spielt das Bier zwar noch immer die Hauptrolle, steht aber längst nicht mehr alleine auf der Bühne, seit Mandy und Lars Naumann den Familienbetrieb übernommen haben. Zum Bier haben sich mittlerweile Senf, Salami, Schnaps und verschiedene Artikel rund ums Gerstengetränk gesellt.

Das habe Methode, so könne man sicherer in die Zukunft sehen, erklärt Mandy Naumann und stellt dies mehreren hundert Besuchern am Sonntag zum Tag des traditionellen Handwerks im Erzgebirge unter Beweis.