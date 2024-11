In Chemnitz gehen die Bauarbeiten für den sogenannten Premiumradweg zwischen Wüstenbrand und Chemnitz in die nächste Phase. Am Wochenende soll nach Angaben der Stadt Chemnitz die 185 Meter lange Brücke über die Kalkstraße montiert werden. Für den Einhub mehrerer Brückenteile wird deshalb von Freitagabend 18 Uhr bis Montag 4 Uhr die Kalkstraße voll gesperrt. Die Umleitung erfolge über die Trützschlerstraße – Limbacher Straße – Oberfrohnaer Straße – Kalkstraße, so die Stadtverwaltung.