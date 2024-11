Die bei einem Unfall stark beschädigte Eisenbahnbrücke auf der Staatsstraße 224 in Pockau-Lengefeld steht wieder auf ihren Pfeilern. Per Tieflader wurde der sanierte Teil der Brücke, der die Straße überspannt, am Montag angeliefert und dann mit einem Kran eingehoben. Die Deutsche Bahn hatte die Stahlkonstruktion in der Brückenwerkstatt Dresden generalsanieren lassen.