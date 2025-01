Schäden am Tragwerk Fußgängerbrücke am Chemnitzer Stadtpark gesperrt

In Sachsen ist eine weitere Brücke wegen ihres schlechten Zustandes gesperrt worden. Diesmal ist es eine Fußgängerbrücke am Ende der Rößlerstraße am Rand des Chemnitzer Stadtparks. Bei der jährlichen Prüfung seien Schäden am Tragwerk und den Queraussteifungen festgestellt worden, teilte die Stadt mit. Das Bauwerk aus dem Jahr 1964 entspreche in keiner Weise mehr den Anforderungen an eine Geh- und Radwegbrücke. Statt einer Sanierung plant die Stadt einen Ersatzneubau.