Wenn der bunte Chemnitzer Bücherbus anrollte, an Wendeschleifen, vor Schulen und Pflegeheimen hielt, warteten Kinder und Erwachsene oft schon voller Erwartungen. "Wir haben kein sehr großes Bibliotheksnetz, da gibt es viele weiße Flecken in Chemnitz", sagt Uwe Hastreiter von der Chemnitzer Stadtbibliothek. Daher sei die Devise seines Hauses: wenn die Menschen in Chemnitz nicht in die Bücherei kommen können, so muss die Bibliothek eben zu ihnen fahren und Medien zum Ausleihen, Medienpädagogische Angebote und Beratungen ins Wohnumfeld liefern.