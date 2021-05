Die fehlende Anbindung von Chemnitz an den Fernverkehr ist seit Jahren ein Ärgernis in der Region. Immerhin handelt es sich um die mit 245.000 Einwohnern viertgrößte Stadt in Ostdeutschland und ein industrielles Ballungsgebiet. So monierte die Bahninitiative, zu der etwa der Fahrgastverband Pro Bahn und der Industrieverein Sachsen 1828 gehören, dass von Chemnitz aus kaum Städte außerhalb Sachsens auf direktem Weg per Zug erreichbar sind. An Brisanz gewinnt diese schlechte Bahnanbindung mit Blick auf 2025, wenn Chemnitz als Europas Kulturhauptstadt internationale Besucher anlocken will.