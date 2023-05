Großer Andrang im Baudezernat

In der Praxis dauern die Impulsvorträge 90 Minuten der geplanten zweistündigen Veranstaltung. Die Bürgerinnen und Bürger harren geduldig aus, nicht einmal Unruhe kommt im Saal auf. Ab und zu macht sich jemand eine Notiz.

Dann kommt endlich Leben in die Veranstaltung und die Bürger verteilen sich in die verschiedenen Räume, um sich zu informieren. Der größte Andrang herrscht beim Baudezernat. "Wir interessieren uns für Bauprojekte und welche Pläne es für die Entwicklung von Chemnitz gibt", erzählen Kerstin und Jens Kraus. Die Vorträge haben ihnen gut gefallen und sie freuen sich über die Ausblicke.

Pläne für Stadtentwicklung in Chemnitz hoch im Kurs

Martin Steudtner hat vor allem Interesse am Mobilitätskonzept für Radfahrer und Fußgänger in der Stadt. "Es soll ja leicht und schön sein", sagt er. Aber beides gehe nicht so einfach zusammen. Gerade bei den Radwegen gebe es in Chemnitz noch Luft nach oben. Interessiert vertieft er sich in Pläne für die Stadtentwicklung im Rahmen der Kulturhauptstadt. "Es ist toll, mal die Pläne mehrerer Projekte so nebeneinander zu sehen", sagt Steudtner. "Normalerweise gibt es ja immer Informationsveranstaltungen zu einem Projekt. Aber so kann man es mal im Gesamten sehen." Mitarbeiterinnen des Baudezernats erklären ihm einige Details.

Martin Steudtner wohnt im Zentrum von Chemnitz und interessiert sich vor allem für den Ausbau von Fuß- und Radwegen in der Stadt. Bildrechte: MDR/Anett Linke

Auch für die sonstigen Vorhaben rund um die Kulturhauptstadt interessiert sich Steudtner. Seiner Meinung nach gibt es aktuell viele Möglichkeiten sich zu beteiligen und er bekomme auch viele Informationen. "Aber viele laufen mit Scheuklappen durch die Stadt und die bekommen nichts mit", sagt er. Er findet, dass sich die Kulturhauptstadt öffne, auch wenn es jetzt schon etwas spät dafür sei.

Beteiligen statt meckern

Jana Gora und Carmen Straube sind nach eigener Aussage interessierte Bürgerinnen, die im Ortschaftsrat im Stadtteil Wittgensdorf aktiv sind. "Es ist schade, dass so wenige Leute gekommen sind", sagen sie. Zwar war der Saal voll besetzt, doch für die rund 250.00 Einwohnern der Stadt seien es wenige gewesen. Viele in Chemnitz würden nur meckern, dann aber nicht zu solchen Veranstaltungen kommen.

Carmen Straube und Jana Gora (rechts) finden es schade, dass so wenige Chemnitzer den Weg ins Rathaus zur Einwohnerversammlung gefunden haben. Bildrechte: MDR/Anett Linke Viele meckern nur, aber zu solchen Veranstaltungen kommen sie dann nicht. Carmen Straube und Jana Gora

Den beiden Frauen gefällt, dass sowohl bei den Bauvorhaben im Rahmen der Kulturhauptstadt als auch beim kulturellen Programm die Bürger beteiligt werden sollen. "Unsere Grundschule in Wittgensdorf bekommt gerade einen Fahrstuhl, weil es auch der einzige Veranstaltungsort ist", erzählen sie. Der Raum, der in der Schule genutzt wird, solle nun auch barrierefrei zugänglich gemacht werden. "Wir konnten vor Ort mitentscheiden, welche Ideen sinnvoll sind."

"Smoothie-Bike" sorgt für Spaß

Eine besondere Anlaufstelle ist an diesem Abend das "Smoothie-Bike" des Amtes für Gesundheit und Prävention. Auf einem Fahrrad ist ein Standmixer angebracht, der durch die Pedale betrieben wird. Die Bürgerinnen und Bürger können also für einen leckeren Vitamincocktail ordentlich in die Pedale treten und ihn dann genießen.

Heike Steege aus dem Jugendamt hat für ihren Smoothie kräftig in die Pedale getreten. Bildrechte: MDR/Anett Linke

"Damit sind wir auch an Schulen und Kitas unterwegs und es kommt immer gut an", erzählt die Amtsleiterin Katja Uhlmann. An diesem Abend habe Sie von den Teilnehmenden der Einwohnerversammlung schon Anfragen zum Hygienepass und zu Präventionssportangeboten wie Rückenkursen erhalten. "Ich finde, es ist ein tolles, niedrigschwelliges Format und man ist gut mit den Leuten ins Gespräch gekommen", sagt sie.

Katja Uhlmann, Amtsleiterin für Gesundheit und Prävention, ist sehr zufrieden mit den Bürgergesprächen. Bildrechte: MDR/Anett Linke

Zufrieden ist auch Angela Hopfe. Für sie waren die Vorträge wichtige Impulse an die Bürgerschaft und sie habe sich und ihre Bedürfnisse ernst genommen gefühlt. "Es war eine sehr positive Veranstaltung", sagt sie. "Sehr offen und sehr dynamisch. Man merkt den Stolz auf das, was hier gerade alles passiert." Ihr gefalle die Aufbruchsstimmung, die derzeit in der Stadt herrsche, auch in Hinsicht auf die Kulturhauptstadt. "Manch einer muss noch abgeholt werden. Viele sitzen noch hinter verschlossenen Türen", so Hopfe. Für diese müssten nun Konzepte entwickelt werden, wie Beteiligung aussehen kann.