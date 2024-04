Am Dienstag ist ein Gebäude der Chemnitzer Stadtverwaltung vorsorglich geräumt worden. Nach Angaben der Stadtverwaltung hatte sich ein "merkwürdiger Geruch" im Bürgerhaus am Wall ausgebreitet. Auch sei die Sprinkleranlage in der Tiefgarage ausgelöst worden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten daraufhin auffällige Messwerte in der Umgebungsluft festgestellt.