Dementsprechend gut besucht ist am Mittwoch die Veranstaltung in der Chemnitzer Bundesbankfiliale mit dem Titel "Bits und Bargeld - Wie bezahlen wir morgen?". Die angekündigte Einführung des digitalen Euros und die Zukunft des Bargeldes hat mehr als 100 Besucher in die Bank gelockt.