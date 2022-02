Lachend sitzt Ingrid Werner an ihrer Nähmaschine und näht, was das Zeug hält. Für die 750-Jahrfeier nächsten Sommer müssen insgesamt zehn Kilometer Wimpelkette gefertigt werden. Die ersten vier Kilometer sind schon geschafft. Das Nähen sei für die Bundesfreiwillige kein Problem, erzählt die 71-Jährige. "Ich bin gelernte Modistin, Hüte, Brautschleier, Pelzmützen – all das habe ich früher genäht", sagt sie. Dennoch muss sie ab und zu eine Pause machen, Rücken und Nacken entspannen.